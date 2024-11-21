وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاعراف "كوناكت" يؤكدان اهمية التشاور لدفع البرامج التنموية

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اكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، كوناكت، أصلان بن رجب، اهمية التشاور لدفع التنمية الاقتصادية والاحتماعية.



وتطرق اللقاء الذي انعقد، امس الاربعاء، بحضور مسؤولين من المنظمة، إلى الدور الهام الذي تقوم به المنظمات المهنية في معاضدة جهود الدولة لدفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال إلى جانب دورها في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.





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واستعرض الجانبان الجهود المبذولة والإصلاحات التي يتم العمل عليها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار على كافة المستويات، المؤسساتية والتشريعية، بما يوفر الظروف الملائمة للباعثين و المستثمرين للمساهمة بفاعلية أكبر في تنشيط الدورة الإقتصادية الوطنية وخلق الثروة وفرص التشغيل، وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد، الخميس.



ولاحظ الجانبان في هذا السياق أهمية التشاور وتبادل الآراء في إطار التكامل بين القطاعين ، العام والخاص بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والاجتماعية.



وشكلت الجلسة فرصة لتناول واقع وآفاق عدد من المجالات والأنشطة الواعدة وما تحتاجه من دعم ومساندة باعتبار قدرتها على خلق الثروة والقيمة المضافة من ذلك مجال التجديد والرقمنة ومجال الصناعات السينمائية ومجال الصناعات البحرية وصناعة مواد التجميل.