المنستير: العرض ما قبل الأوّل لفيلم "بوليس" بالمركب الثقافي بالمنستير يستقطب جمهورا عريضا

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واكب قرابة 700 متفرج من مختلف الأعمار مساء أمس الاثنين بالمركب الثقافي بالمنستير العرض ما قبل الأول بولاية المنستير لفيلم "بوليس" للمخرج مجدي السميري.



ويحتفي الفيلم بالنجاحات الأمنية وبنجاحات لاعبة التنس أنس جابر ويقدم صورة للمواطن التونسي القادرعلى تحقيق المهمات الصعبة دوليا بنجاح، وجاء هذا الطرح باعتماد أسلوب كوميدي فيه جانب مستوحى من المخزون اللغوي التونسي رغم أن العديد من المشاهد لا تعكس الواقع التونسي وفيها محاكاة للأفلام الأمريكية.





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ويساهم الفيلم في تعزيز ثقافة الاعتزاز بمؤسسات الدولة لدى التونسي، والصورة الجميلة للتونسي وثقته في قدراته وتموقعه بين الشعوب، حيث ينقل الفيلم رسالة ايجابية تحارب عقلية إحباط العزائم وتقزيم الشعوب وينشر ثقافة السلام والتعاون بينهم.



ولعل هذا الفيلم يذكر الشعب التونسي بانجازات أسلافه في العصور السالفة وخاصة منها فترة إمبراطورية قرطاج التي امتدت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط جنوبا وشمالا وكانت خلالها قرطاج القوة العظمى في المتوسط.

وتدور أحداث العمل حول نجاح فريق من الضباط الأمنيين التونسيين ومعهم ضابط عسكري في مهمّة إبطال إطلاق قنبلة نووية وذلك بتتبع العصابات التي تقف وراء ذلك في موسكو واليابان ولندن ومصر وطبعا تونس.

وأوضح الناقد السينمائي فوزي السخيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر عرض الفيلم أنّ المخرج مجدي السميري لديه رؤية متميزة، ويعتمد كثيرا على المؤثرات البصرية مشيرا الى التقنيات العالية المعتمدة في العمل المستلهمة من المعايير السينما الهوليودية.

وشد هذا العمل السينمائي الجديد الجمهور ببعض المواقف الكوميدية لكمال التواتي والشاذلي العرفاوي وغيرها، ولم تكن القصة واقعية وهي مسألة محبذة، حسب فوزي السخيري، متوقعا أن ينسج العديد من المخرجين الشبان على منوال السميري.

وأضاف الإعلامي محمد البواب أنّ الفيلم فيه حبكة واستطاع انتشال الجمهور من الروتين اليومي بفضل العديد من المواقف الكوميدية، غير أنّ نضال السعدي لم يستطع تعويض لطفي العبدلي في دور عمار حسب رأيه. وأَضاف أنّ العرض كان راق في المركب الثقافي وتماهي الجمهور معه وكانت هناك في اختتام الفيلم تحية للفنان ياسر الجرادي ولم يكن في النص أي خطاب مبتذل.

وبرمج المركب الثقافي بالمنستير عرض فيلم "بوليس" منذ كان في مرحلة التصوير خلال سبتمبر الفارط إذ أنّ المركب الثقافي يسعى دائما لتقريب أحدث الأفلام وخاصة منها الأفلام التونسية وفق ما أفادت "وات" أميرة بكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير.

وأضافت أنّ "بوليس" كان في شكل سلسلة تلفزية سجلت نجاحا جماهيريا، وهو فيلم عائلي بامتياز ويتميز بالحركة وبالجانب الكوميدي مؤكدة أنّ الجمهور متعطش للأفلام التونسية ولكل إنتاج تونسي جديد.

وسيكون الجمهور على موعد مع ثلاثة عروض أخرى أيام 24 و 29 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل. وسيعرض فيلم "صاحبك راجل" للمخرج قيس شقير يوم 7 ديسمبر 2024، .