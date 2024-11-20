توزر: المجلس الجهوي المنتخب يبحث مع والي الجهة جملة من المشاغل التنموية

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يبحث المجلس الجهوي المنتخب بولاية توزر ضمن جلسات تجمعه بوالي الجهة مجموعة من المشاغل والإشكاليات التنموية ويتابع المشاريع المعطلة أو المتأخرة من أجل الوصول إلى حلول لإتمامها، وفق رئيس المجلس الجهوي للفترة النيابية الحالية سالم عمري.



وبين المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "وات" أنّ وضعية مجامع التنمية الفلاحية في الجهة التي تعاني من تفاقم المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (43 مليون دينار)، تعد من أبرز الملفات التي وقع طرحها خلال جلسة مشتركة مع والي الجهة انعقدت أمس الثلاثاء، معتبرا أنّ عدم التزام عدّة مجامع فلاحية بجدولة الدين أصبح إشكالا.

وحذّر من إمكانية قطع التيار الكهربائي عن المجامع ما يعني حرمانها من الري، معربا عن أمله في أن يقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.



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وأشار إلى أنّ المجلس يتابع أيضا مشروع إنجاز مسرح بلدي بمدينة توزر، كما يبحث في وضعية القطاع السياحي بالجهة وخصوصا من ناحية الاستعدادات لتنظيم المهرجان الدولي للواحات باعتباره محطة سياحية هامة، مع متابعة مشروع المسبح الأولمبي المعطل منذ عدة سنوات والذي استؤنفت أشغاله منتصف الشهر الجاري.

كما تناول المجلس، خلال الجلسة المشتركة مشروع المستشفى الجهوي بنفطة الذي يعرف تعطّلا متواترا وتوقفت أشغاله في حدود 70 بالمائة، فضلا عن متابعة إشكاليات القطاع الصحي في كل من حامة الجريد وتمغزة، مجددا الدعوة إلى إحداث فرع للحماية المدنية في تمغزة باعتبارها منطقة حدودية وسياحية تتطلب وحدات للحماية المدنية على عين المكان.

وبين أنه تم الاتفاق مع والي الجهة على متابعة هذه الملفات بشكل مشترك بين الطرفين، مؤكدا أنه تم التوصّل إلى بعض الحلول لإنجاز المشاريع المتأخرة، من ذلك مشروع المسلك الفلاحي الرابط بين واحة الشباط وحامة الجريد.

