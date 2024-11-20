وزير الشؤون الاجتماعية: نعمل على اطلاق برنامج السياحة الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة عبر توفير فضاءات ومراكز خاصة للسياحة الداخلية والخارجية

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أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن من بين أهم برامج عمل الوزارة هو اطلاق برنامج السياحة الميسّرة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك عبر توفير فضاءات ومراكز خاصة للسياحة الداخلية والخارجية.



و أوضح عصام الأحمر اليوم الاربعاء خلال اشرافه على افتتاح أشغال المنتدى العربي للسياحة الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة ان اطلاق هذا البرنامج، الذي ستتمكن تونس حسب تقديره من تحقيقه أفق سنة 2025، سيكون ضمن مجموعة من الوحدات بهدف تحقيق اقامات سياحية خاصة بهذه الفئة وذلك بالتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة ووضع الاطار القانوني المناسب لهذا النشاط.





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وأضاف ان هذا المنتدى العربي الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين سيمثل فرصة هامة للتداول حول آفاق تنمية قطاع السياحة في اتجاه ضمان فرص أكبر لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا ان السياسة الاجتماعية في تونس تستند على مبدأ الادماج الكلي لكل فئات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا بما يحقق العدالة بين كل المواطنين دون استثناء من ذلك حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وخاصة منهم الأشخاص ذوي الاعاقة.



وبيّن في هذا الصدد أنه تم تكريس كل من مبدأ الادماج الاقتصادي والاجتماعي كخيار أساسي في العمل التنموي لاسيما لدى الاشخاص ذوي الاعاقة والمبدأ المركزي لخطة 2023 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها والذي يؤكد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.



ولفت الوزير الى أن السياحة الميسّرة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة تمثل نمطا يعزّز فرص مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة باعتبار انخراط الدول العربية في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والعقد العربي الثاني حول الاعاقة وهو ما يتطلب من الجميع رفع كل التحديات والعراقيل التي تحول دون الاستفادة من الخدمات التي يوفرها قطاع السياحة لفائدة هذه الفئة.



ونوّه بجهود وزارة السياحة بخصوص النهوض بجودة الخدمات بالمناطق السياحية وبوحدات الإيواء السياحي وتحسين قدرتها التنافسية وخاصة بعد المصادقة على مراجعة تصنيف النزل وتحسين جودة العرض الفندقي لضمان المطابقة مع المعايير الدولية وفقا لانتظارات وحاجيات الحرفاء وخاصة منهم ذوي الاحتياجات الخصوصية على غرار التجربة النموذجية بمدينة جربة باعتبارها من المناطق السياحية الدامجة والمستقبلة للاشخاص من ذوي الاعاقة.



ولفت الى أن هذا المنتدى سيمثل فرصة للمتدخلين في مجال تطوير ودعم القطاع السياحي الموجه للاشخاص ذوي الاعاقة للتحاور وتعميق التفكير في الترتيبات العملية سواء على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات أو الرفع من قدرات العاملين في القطاع السياحي.



من جهته قال مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية الوزير المفوض من قبل جامعة الدول العربية طارق النابلسي أن هذا المنتدى العربي للسياحة الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة يعد الأول من نوعه الذي يعقد بناء على قرارات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والسياحة العرب وذلك ضمن توجهات جامعة الدول العربية بالاهتمام بكافة المواضيع ذات الصلة بالأشخاص ذوي الاعاقة.



وأبرز أن هذا اللقاء جاء ليضع التوجهات والخطوط العريضة لتعزيز السياحة الميسرة في الدول العربية وليس فقط فيما يتعلق بالسياحة العربية البينية بل بتعزيز المنطقة العربية كوجهة عالمية للسياحة الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة وكافة أنواع السياحة الميسرة مؤكدا ان هذا الامر يتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات المعنية حكومات ومنظمات ومؤسسات السياحة ووكالات الاسفار والقطاع الخاص.