باجة: توزيع أكثر من 3 آلاف شجرة زيتون على 25 فلاحا في إطار مشروع "بروسول" لإعادة تهيئة الأراضي المتدهورة في 7 ولايات

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وُزّعت، اليوم الاربعاء، 3250 شجرة زيتون على 25 فلاحا من مختلف مناطق ولاية باجة، وذلك في اطار مشروع "بروسول" لحماية وإعادة تهيئة الأراضي المتدهورة في تونس الذي تنفذه وكالة التعاون الدولي الفني الالماني بالتعاون مع الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة، بين سنتي 2019 و2025، ويشمل 7 ولايات من الشمال الغربي والوسط الغربي (باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدى بوزيد).





وقال محمد فاروق الصيد المستشار الفني لمشروع "بروسول" والمسؤول على تنسيق المشروع في الشمال الغربي، في تصريح لصحفية "وات"، إن مبادرة توزيع هذه المشاتل اليوم تهدف إلى دعم الفلاحين الصغار، وستتواصل من خلال توزيع 20 ألف شتلة زيتون شتوي وشملالي بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي (أكثر من 11 ألف شتلة زيتون لفائدة ولايات الشمال الغربي)، بهدف الحد من تدهور التربة والانجراف، حيث تبين الدراسات أن 23 الف هكتار من الاراضي معرضة سنويا للانجراف بما يعني تقلص الاراضي الزراعية سنويا فى تونس.



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من جانبه، بيّن عبد الرحمان العمري الخبير بمعهد الزيتونة المكلف بمكتب العلاقة مع المهنة أن انتاجية الزيتون في تونس تعتبر ضعيفة، بما يستوجب العناية اكثر بالزياتين.

وقدّم العمري، في مداخلة علمية، النصائح والأساليب العلمية لغراسة الزياتين والعناية بها، واستعرض القواعد السليمة لزراعة الزياتين الفتية وكيفية العناية بها.

من جهته، أبرز وفيق العامري، وهو فلاح من منطقة سيدي السهيلي بباجة الجنوبيّة، لوكالة "وات"، أنّه تحصل اليوم على 250 شجرة، في إطار سعيه للانتفاع بالمشروع وضماناته وبنوعية جيدة من الزيتون تجنّبا لأيّ مخاطر، حسب تعبيره.