تونس تحتضن بداية من الغد دورة ضمن مسار كاس العالم للمبارزة في اختصاص سلاح الشيش

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تحتضن تونس بداية من غد الخميس 21 نوفمبر الجاري دورة ضمن مسار كاس العالم للمبارزة بالسيف في اختصاص سلاح الشيش لصنفي الرجال والسيدات وذلك الى غاية 24 من ذات الشهر بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بمشاركة حوالي 420 مبارزا يمثلون 43 دولة.

وستفتح المنافسات غدا الخميس بتصفيات مسابقة الفردي سيدات بينما تجرى تصفيات مناسات الرجال يوم الجمعة على ان تدور الادوار النهائية في فردي الصنفين يوم السبت القادم ونهائيات الفرق يوم الاحد 24 نوفمبر الجاري.