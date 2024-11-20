قفصة: ورشة للتعريف بالمرصد التونسي للسياسات العمومية والمنصة الرقمية الخاصة به

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نظم المرصد التونسي للسياسات العمومية، اليوم الأربعاء، بولاية قفصة، ورشة للتعريف بالمرصد والمنصة الرقمية الخاصة به، وذلك بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني وعدد من ممثلي الادارات الجهوية.



وتضمنت الورشة جملة من المداخلات للتعريف بالمرصد التونسي للسياسات العمومية واهدافه ومكوناته، وفكرة عن المنصة الإلكترونية الخاصة بها وكيفية الولوج إليها، إضافة إلى تقديم عدد من المخرجات التحليلية التي انجزها المرصد بالاستناد إلى بيانات مجمعة.

وافاد مدير مشروع المرصد التونسي للسياسات العمومية حمزة شبعان، بأن الورشة تطرقت إلى المنصة الرقمية الخاصة بالمرصد وكيفية اتاحتها للمستعمل والنفاذ للبيانات التي تم تجميعها والمعطيات المعالجة والوثائق التحليلية التي انتجها المرصد، واضاف ان المرصد يحرص على ان تكون هذه البيانات مفتوحة وقابلة لإعادة الاستعمال.



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واضاف شبعان في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، ان هذه المبادرة تعد رائدة وتهدف إلى تحسين فعالية العمل الإداري ودعم جهود الحكومة من خلال استخدام البيانات التي توفرها الادارة بالاعتماد على منهج علمي.

من جانب آخر، قال عضو المرصد التونسي للسياسات العمومية إيهاب بن سالم، إن المشروع شمل في منصته الرقمية في نسخته الأولى، اعداد بيانات حول 701 مشروع عمومي بجندوبة، وإنجاز بيانات حول ميزانية هذه المشاريع وتأثيرها وموارد البلديات المخصصة للتصرف في النفايات على المستوى الوطني، إضافة إلى 74 دراسة و52 مشروعا في هذا المجال.

واشار بن سالم إلى ان المرصد التونسي للسياسات العمومية، سيعمل مستقبلا على تطوير منصته الرقمية في نسختها الثانية، من خلال ادماجها بأدوات الرسم البياني وتطوير صياغة قواعد البيانات الخاصة بها لمنظومة الحماية السيبرانية ليتم في مرحلة ثالثة توظيف الذكاء الاصطناعي مع تعزيزها بفرق جهوية.