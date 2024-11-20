بن عروس: يوم إعلامي جهوي حول تحضير مهد البذر وتعديل آلة البذر بمرناق

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نظمت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، يوما إعلاميا جهويا حول "تحضير مهد البذر وتعديل آلة البذر" بشركة الأحياء والتنمية الفلاحية الرسالة، بمرناق، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتاطير مجال الحبوب وإنجاح موسم الزراعات الكبرى بعنوان 2024-2025

وأفادت المسؤولة عن منتوجات الزراعات الكبرى بالمندوبية جليلة بن حسين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بان هذا اليوم الإعلامي الجهوي الذي انتظم امس الثلاثاء، يهدف إلى إرشاد وتوجيه الفلاحين حول كيفية تحضير الأرض وحرثها بطريقة صحيحة، فضلا عن تعريفهم بالمراحل الضرورية لإنجاح عملية البذر انطلاقا من تحضير التربة والتسميد الأساسي مرورا باختيار الأصناف المتأقلمة مع الخصوصيات المناخية للجهة .

وأضافت أنه تم بالمناسبة، النظر في كيفية تعديل الة البذر للتحكم في عمق البذرة والحصول على إنبات جيد ومتجانس، إلى جانب التعريف بمهام صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والإجراءات الواجب إتباعها لحصول الفلاحين على القروض الموسمية.

وأشارت الى ان مصالح مندوبية الفلاحة، برمجت زيارات الى الأراضي الفلاحية بالجهة، لتحسيس الفلاحين وإرشادهم بشان أهمية تحضير مهد البذر وتعديل الة البذر.