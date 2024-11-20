زغوان: متساكنو منطقة أولاد دباش يطالبون يتهيئة مسلك الدبابشيةـ بنت سعيدان بالفحص

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عبر أهالي منطقة الدبابشية وهيئة مجمع التنمية ببنت سعيدان2 التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، عن تذمرهم من رداءة مسلك الدبابشيةـ بنت سعيدان، رغم ما يمثله من أهميته في تنشيط الحركة الفلاحية بالمنطقة، حيث أصبح المسلك عائقا أمام تنقل المواطنين خاصة عند نزول الأمطار.

وأبرز أمين مال مجمع التنمية بنت سعيدان2 ساسي الأجنف لصحفي "وات"، أن هذا المسلك يعد الممر الوحيد لمصالح مندوبية الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزع المياه "صوناد" للوصول إلى البئرين العميقتين اللتين تم إنجازهما لدعم الحنايا وتعزيز طاقة تزويد مواطني مدينتي الفحص وزغوان بمياه الشرب، وذلك إثر النقص الكبير الذي شهدته الجهة منذ سنتين، وما نتج عنه من اضطراب في التزود بالماء الصالح للشراب وري غابات الزياتين بالمجمع، وشدد على ضرورة التدخل لإعادة تهيئة هذا المسلك الحيوي الذي سبق تعبيده نهاية التسعينات دون أن يعمّر طويلا، حسب تعبيره.



ويعتزم مواطنو الدبابشية التحرك من أجل المطالبة بإعادة تعبيد هذا المسلك الذي يقدر طوله بحوالي 8ر1 كلم، حيث دعوا في رسالة في هذا الإطار وجهوها إلى والي الجهة، الى التدخل لدى الهياكل المعنية لتلبية رغبتهم وحمايتهم من العزلة المحتملة في فصل الأمطار، وتمكين أبنائهم من الالتحاق بالمؤسسات التربوية بكل من بنت سعيدان والفحص، وهو الشأن بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الصناعية بالجهة، على حد تأكيد عبد الفتاح دباش أحد متساكني المنطقة