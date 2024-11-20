هيئة السوق المالية تصدر نصّا ترتيبيا يضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية

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أصدرت هيئة السوق المالية نصا ترتيبيا يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي غير الاستثمار في اوراق مالية تضمن 53 فصلا.



ويضبط هذا النص القانوني، الصادر بالرائد الرسمي، عدد 139، امس الثلاثاء، على امتداد 9 ابواب، قائمة الوثائق والمعطيات المرفقة بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية.





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ويوضح التغيرات التي تطرأ على الترخيص الأصلي لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية ونتائج العملية وواجبات الاعلام وصيغه.



ويبرز مكونات الملف النموذجي الواجب إيداعه من قبل وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات راس مالية تنمية والقواعد التي يتعين الالتزام بها لضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية



ويقدّم الترتيب توضيحا لشروط الاطلاع والتسجيل للمشاركة في المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ومحتوي التقرير السنوي والمعلومات والاحصائيات حول نشاط التمويل التشاركي.



وتنظم هيئة السوق المالية، ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية اساسا من خلال الامر عدد 765 لسنة 2022، المتعلّق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي في أوراق مالية وخاصة الفصول 3 و 7 و 8 .





