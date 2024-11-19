إنطلاق الإكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الإربعاء

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ينطلق الإكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي حدّدت قيمته ب720 مليون دينار، قابل للترفيع، الإربعاء، 20 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2024، مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.



وحدّد قرار وزيرة المالية، المؤرخ في 15 أكتوبر 2024، والمتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها أي يوم العمل الثاني، الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الرابع المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 18 أكتوبر 2024.





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ويمكن الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب في الأصناف الثلاثة التالية.



صنف "أ"، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، وهو بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:





نسبة فائدة ثابتة: 9،75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.





نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.70 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.



وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.



صنف "ب": بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:



نسبة فائدة ثابتة : 9،80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.



نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1،75بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.



وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.



صنف "ج": بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي



نسبة فائدة ثابتة: 9،95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.



نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1،95بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.



وبامكان دفع الاكتتاب الوطني عند طريق القرض الحسن دون فائدة على ان يلتزم المكتتب بعدم قبول الفوائد او المطالبة بها وفق وسيط البورصة.



يذكر ان الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024 افضى إلى تعبئة 1270،7 مليون دينار ، متجاوزا المبلغ المستهدف، المقدر بـ700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة.



وساهم في عملية الاكتتاب في القسط الثالث، التي امتدت من 3 الى 11سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة وفق ماصرح لوكالة وات مدير العام ل"تونس كليرينغ" ماهر زواري.