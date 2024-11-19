Babnet

وزير الخارجية الكويتي يؤدّي زيارة عمل رسميّة بيومين إلى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673cd9a56d17b6.90352133_nphkqljeoigfm.jpg width=100 align=left border=0>
وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي اليحيا يغادر الكويت متوجهاً إلى تونس لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية – التونسية
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 19:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
يؤدّي وزير الخارجية بدولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، زيارة عمل رسميّة إلى تونس، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية.

وستكون هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجيّة، محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.

...

كما ستكون هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر، وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297782


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*