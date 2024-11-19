وزير الخارجية الكويتي يؤدّي زيارة عمل رسميّة بيومين إلى تونس

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يؤدّي وزير الخارجية بدولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، زيارة عمل رسميّة إلى تونس، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية.



وستكون هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجيّة، محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.





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كما ستكون هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر، وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.