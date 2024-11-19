Babnet

بن عروس: استرجاع عقار دولي ذو صبغة صناعية بالمنطقة الصناعيّة المغيرة 3 بفوشانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673cd8260a3f40.51000476_qnjioemhkfplg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 19:22 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نُفذ اليوم الثلاثاء، قرار إخلاء واسترجاع لعقار دولي ذو صبغة صناعية يمسح هكتارا و300 م2 بالمنطقة الصناعية المغيرة 03 من معتمدية فوشانة بولاية بن عروس، والذي تم التحوز عليه من قبل أحد المواطنين دون وجه حق.

وأشرف والي بن عروس، وسام مرايدي، على تنفيذ قرار الإخلاء بمعية أعضاء اللجنة المكلّفة بتنفيذ القرار، حيث أكد وفق بلاغ صادر عن مصالح الإعلام بالولاية، على ضرورة مزيد التنسيق المحكم بين السلط الجهوية والمحلية والمصالح الإدارية للوكالة العقارية الصناعية من أجل الحفاظ على المخزون العقاري الصناعي بالجهة، وإعادة العقارات المسترجعة للدورة الصناعية، ووضعها من جديد على ذمة المستثمرين لدعم الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية والتنمية الجهوية.
ويأتـي استرجاع هذا العقار، وفق ذات البلاغ، في إطار معاضدة السلط الجهوية لمهام الوكالة العقارية الصناعية بولاية بن عروس، وبالنظر لأهمية استغلال المخزون العقاري في دفع نسق الاستثمار، وجلب المستثمرين للانتصاب بالمناطق الصناعية بالجهة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297781


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*