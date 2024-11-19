بن عروس: استرجاع عقار دولي ذو صبغة صناعية بالمنطقة الصناعيّة المغيرة 3 بفوشانة

وأشرف والي بن عروس، وسام مرايدي، على تنفيذ قرار الإخلاء بمعية أعضاء اللجنة المكلّفة بتنفيذ القرار، حيث أكد وفق بلاغ صادر عن مصالح الإعلام بالولاية، على ضرورة مزيد التنسيق المحكم بين السلط الجهوية والمحلية والمصالح الإدارية للوكالة العقارية الصناعية من أجل الحفاظ على المخزون العقاري الصناعي بالجهة، وإعادة العقارات المسترجعة للدورة الصناعية، ووضعها من جديد على ذمة المستثمرين لدعم الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية والتنمية الجهوية.ويأتـي استرجاع هذا العقار، وفق ذات البلاغ، في إطار معاضدة السلط الجهوية لمهام الوكالة العقارية الصناعية بولاية بن عروس، وبالنظر لأهمية استغلال المخزون العقاري في دفع نسق الاستثمار، وجلب المستثمرين للانتصاب بالمناطق الصناعية بالجهة.