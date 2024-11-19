بطولة الرابطة 1: تقديم مباراة النادي الافريقي ومستقبل سليمان الى يوم السبت القادم

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقديم مباراة النادي الافريقي ومستقبل سليمان الى يوم السبت 23 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (س16 و 30 دق) بملعب حمادي العقربي برادس عوضا عن يوم الاحد.



وعللت الهيئة المكلفة بالاشراف على تسيير الرابطة ان قرار تقديم مباراة النادي الافريقي ومستقبل سليمان الى يوم السبت جاء بعد مراسلة من الادارة العامة للحي الوطني الرياضي وذلك حفاظا على ارضية ملعب حمادي العقربي برادس وتفاديا لاغلاقه لمدة طويلة للقيام بعملية صيانة العشب .

يذكر ان مباراة النادي الافريقي ومستقبل سليمان ستدور دون حضور الجمهور



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وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة التي ستقام ايام 22 و23 و24 نوفمبر الجاري:.

الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي س 14

اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي





السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س16 و 30 دق (دون حضور الجمهور)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان

ملعب الشاذلي زويتن س 14

شبيبة العمران - نجم المتلوي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس س14

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين

ملعب قابس س14

مستقبل قابس - النادي البنزرتي





الاحد 24 نوفمبر 2024

ملعب يحدد لاحقا س 14

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري

ملعب قفصة س 14

قوافل قفصة - الملعب التونسي

المركب الرياضي بجرجيس س 14

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي





