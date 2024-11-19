السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج "تاك غورلز" لصائفة 2025

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أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج "تاك غورلز" TechGirls لصائفة 2025، للشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا، والمهتمات بمجال العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات أو المجالات ذات الصلة.



وأفادت السفارة الأمريكية، في بلاغ اعلامي اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لتقديم طلب الترشح سيكون يوم 6 ديسمبر 2024، للمشاركة في برنامج التبادل المكثف والمجاني الذي سيستمر لمدة 3 أسابيع في عدة مدن أمريكية، والممول من قبل مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية.





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ويهدف هذا البرنامج، الذي سيشمل 111 شابة من تونس ومن 36 دولة مشاركًة أخرى، إلى توفير خبرة عملية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات من جميع أنحاء العالم ولتعزيز شبكة عالمية من قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا.



ويتضمن برنامج إرشاد وتوجيه لمدة سبعة أشهر (قبل وبعد البرنامج في الولايات المتحدة) وستنخرط المشاركات في مخيم تكنولوجي تفاعلي يوفّر دراسة متعمقة للتقنيات المتطورة والمسارات التعليمية والمهنية المختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وتسافر المشاركات في برنامج TechGirls إلى مدينة في الولايات المتحدة (أوستن أو سينسيناتي أو دنفر أو ديترويت أو كانساس سيتي أو سياتل) للاندماج في المجتمع واستكشاف الحياة المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعود المشاركات بعد ذلك إلى أوطانهن لتنفيذ مشاريع مجتمعية.



وأضاف البلاغ أنه يتعين على الراغبات في المشاركة برنامج التبادل المكثف والمجانيتقديم الطلبات عبر الإنترنت على الموقع https://techgirlsglobal.org/ مشيرا إلى أنه ويجب أن تكون جميع الإجابات من الانتاج الخاص للمترشحة وباللغة الانجليزية ودون استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي.



يذكر أنه قد شاركت 45 شابة من تونس في هذا البرنامج منذ إطلاقه سنة 2012.