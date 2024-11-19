بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور غدا الاربعاء وبعد غد الخميس:



قاعة رشاد خواجة بالمهدية س 17

مكارم المهدية - النادي الافريقي



...



قاعة بني خيار س 16

بعث بني خيار - الترجي الرياضي

قاعة سوسة الاولمبية س 16

النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين

قاعة طبلبة س 16

نسر طبلبة - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم

قاعة ساقية الزيت س 16

نادي ساقية الزيت - نادي كرة اليد بجمال



الخميس 21 نوفمبر 2024

قاعة الحمامات س 16

جمعية الحمامات - هلال مساكن

