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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة العاشرة

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور غدا الاربعاء وبعد غد الخميس:

قاعة رشاد خواجة بالمهدية س 17
مكارم المهدية - النادي الافريقي
...

قاعة بني خيار س 16
بعث بني خيار - الترجي الرياضي
قاعة سوسة الاولمبية س 16
النجم الساحلي - سبورتينغ المكنين
قاعة طبلبة س 16
نسر طبلبة - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم
قاعة ساقية الزيت س 16
نادي ساقية الزيت - نادي كرة اليد بجمال

الخميس 21 نوفمبر 2024
قاعة الحمامات س 16
جمعية الحمامات - هلال مساكن


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