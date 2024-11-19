الكاتبة سعاد لعبيز مترجمة "نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم ضمن القائمة النهائية لجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2024

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ترشّحت الكاتبة والمترجمة الجزائرية سعاد لعبيز إلى القائمة النهائية لجائزة ابن خلدون- سنغور للترجمة" من وإلى اللغتين العربية والفرنسية، في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2024، وذلك بفضل ترجمتها إلى الفرنسية رواية "نازلة دار الأكابر" للكاتبة التونسية أميرة غنيم، الحائزة مؤخرا على جائزة الأدب العربي لعام 2024.



وقد حملت هذه الرواية بالمترجمة إلى الفرنسية عنوان "Le désastre de la maison des notables " وهي صادرة عن نشر مشترك لدار "برزخ للنشر" و "Philippe Rey" في أوت 2024.





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وصدرت هذه الرواية للأديبة والدكتورة أميرة غنيم سنة 2020 عن دار مسكلياني في تونس ومسعى في كندا. وتتنزّل أحداثها في تونس من ثلاثينيات القرن الماضي إلى ما بعد سنة 2011، لتميط اللثام عن أسرار شخصية المفكر الإصلاحي، الطّاهر الحداد، الذي مثّل حضوره ضمن النّسيج التخييلي للرواية رمزيّة تعيد الاعتبار لشخصيات وطنية مرموقة من التاريخ العربي الجماعي، تعرضت بسبب مواقفها الفكرية إلى القهر الاجتماعي، ودفعت غاليا ضريبة دفاعها عن التّحرر في سياق إيديولوجي يقدّس المحافظة والتقليد، ومنهم الطاهر الحداد، لما بدا فيه من طابع تنويري سبق عصره.



وتضمّ القائمة النهائية لجائزة ابن خلدون-سنغور ثلاث مرشحين آخرين هم إلياس امحرار (المغرب- فرنسا) لترجمته إلى الفرنسية كتاب (543-1148) language et théologie chez Abu bakr Ibn al- Arabi وسارة رولفو (بلجيكيا) لترجمتها إلى الفرنسية كتاب Du pain sur la table de l’oncle Milad وهو من تأليف محمد النعاس من ليبيا، بالإضافة إلى الكاتبة ماري طوق (لبنان) لترجمتها إلى العربية كتاب Guerre insaisissable de Jean-Marc Moura(France)

وتتمثّل الجائزة في مكافأة مالية قدرها 10 آلاف أورو تمنحها مناصفة منظمة "الألكسو" والمنظمة الدولية للفرونكفونية. ومن المقرّر أن يتمّ الإعلان عن الفائز بالجائزة من بين الأسماء الأربعة المرشحة في حفل رسمي يُقام يوم 3 ديسمبر 2024 في معهد العالم العربي بباريس. وسيخلف الفائز بجائزة هذا العام، الأكاديمية والمترجمة التونسية سامية قصّاب الشرفي الحائزة على جائزة "ابن خلدون - سنغور" للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية في دورتها السادسة عشرة لسنة 2023، وذلك عن ترجمتها لرواية "برق الليل" للكاتب التونسي البشير خريّف، وهي ترجمة صدرت عن دار الجنوب للنشر في مطلع سنة 2023.

وتأسست جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة سنة 2008 بالتعاون بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتشجيع التبادل الثقافي والأدبي بين العالم العربي والمجتمعات الناطقة بالفرنسية. وتمنح الجائزة سنويا تقديرا لأفضل الترجمات الأدبية أو العلمية من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية.