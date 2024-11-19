Babnet

الكرة الطائرة: التونسي خالد بالعيد مدربا لأهلي طرابلس الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673c911a7bdfc8.41580641_oqefmklgihpnj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 14:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن أهلي طرابلس الليبي التعاقد مع المدرب التونسي خالد بالعيد للاشراف على الفريق الأول للكرة الطائرة.
يذكر أنّ خالد بالعيد صاحب الـ 50 عاما، كان يشغل خلال مسيرته الرياضية خطة لاعب استقبال، وقد لعب لفائدة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، كما كانت له تجربة احترافية مع فريق كاريجي كوبرا جينوفا الايطالي.
أما في مجال التدريب، فقد أشرف على المقاليد الفنية لأكثر من فريق خصوصا في منطقة الخليج مع نادي الكويت الكويتي ونادي النجمة البحريني والهلال السعودي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297757


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 15:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*