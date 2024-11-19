الكرة الطائرة: التونسي خالد بالعيد مدربا لأهلي طرابلس الليبي

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أعلن أهلي طرابلس الليبي التعاقد مع المدرب التونسي خالد بالعيد للاشراف على الفريق الأول للكرة الطائرة.

يذكر أنّ خالد بالعيد صاحب الـ 50 عاما، كان يشغل خلال مسيرته الرياضية خطة لاعب استقبال، وقد لعب لفائدة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، كما كانت له تجربة احترافية مع فريق كاريجي كوبرا جينوفا الايطالي.

أما في مجال التدريب، فقد أشرف على المقاليد الفنية لأكثر من فريق خصوصا في منطقة الخليج مع نادي الكويت الكويتي ونادي النجمة البحريني والهلال السعودي.