الادارة العامة للغابات بصدد تقييم الاستراتيجية الثالثة والاعداد لخطط أكثر دفعا لانفتاح القطاع الغابي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/foret2012.jpg width=100 align=left border=0>

اكد المدير العام للغابات، محمد نوفل بن حاحا ، ان الادارة بصدد تقييم الخطة الإستراتيجية الثالثة التي تنتهي مع موفي العام الجاري والشروع في التفكير في الخطة الاستراتيجية الرابعة 2025-2050 في وقت سجلت فيه البلاد تحسن الكساء الغابي ليصل الى 2ر6 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد.



واضاف بن حاحا، في كلمة له في افتتاح اسبوع الغابات التونسية المنتظم ايام 19 و 20 و 21 نوفمبر 2024 ، بمدينة العلوم ، ان تونس سجلت تحسنا للكساء الغابي خلال السنوات الاخيرة بعد ان كان في حدود 5ر2 بالمائة من المساحة الجملية مطلع الاستقلال.





...





واشار الى ان هذه النتائج لاتزال دون التطلعات والامكانيات المتاحة وذلك نظرا لضعف تثمين المنتوجات الغابية والرعوية والخدمات التي يسديها القطاع وعدم ملائمة التنظيم الاداري والمؤسساتي لخصوصياته والمهام الموكولة له مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفضاء.



ولاحظ ان تقييم الاستراتيجيات السابقة، توصل الى اعتبار ان الفضاء الغابي، احد مكونات عناصر التنمية الفلاحية الشاملة ومكملا لها والتركيز على الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للغابات وتشريك القطاع الخاص في تنمية الثروات الغابية والرعوية، والتاكيد على المحافظة على الاحياء البرية النباتية والحيوانية والعناية بالجانب الاجتماعي.





وبين انه تم اطلاق مسابقة مفتوحة للعموم تتواصل الى اواخر شهر مارس 2025 يتم من خلالها اختيار احسن المبادرات والمساهمات الفردية والجماعية كتابة اوصورة للتحسين باهمية القطاع الغابي.





وخلص الى القول بان الفترة المقبلة، رغم حساسيها، ستكون فترة انفتاح للمجال الغابي على محيطه الاقتصادي والاجتماعي لضمان تثمين مستديم وتوزيع عادل للثروة وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لفرض تغيير جذري يراعي الخصوصيات القطاعية ويقطع مع الممارسات.



