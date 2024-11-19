هيئة الانتخابات تتدارس مشروع منظومة الجوال واحداث مركز نداء قار

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تطرّق اجتماع عقده مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء لمتابعة مدى التقدم الحاصل في انجاز مشروع منظومة الجوال (My ISIE) التي تتضمن جملة من الخدمات ذات الصلة بالشأن الانتخابي ستضعها الهيئة على ذمة المواطنين، ومشروع الجغرفة الرقمية ومشروع إحداث مركز نداء قار بهيئة الانتخابات، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف الادارات والمصالح التابعة للهيئة.



وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة ان مجلس الهيئة تدارس في اجتماع ثان الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الإدارات المعنية لحل الاشكاليات المسجلة في عملية استغلال المنظومة المندمجة للتصرف، بما يسمح بالاستفادة بشكل كلّي من الخدمات التى توفرها هذه المنظومة.

وتم في ختام هذين اللقائين، اللذين أشرف عليهما رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الاتفاق على جملة من التوصيات و الاجراءات للتقدم في إنجاز المشاريع المبرمجة وتخصيص الاجتماعين المقبلين لاستعراض ما تم تنفيذه في هذا المجال، والتأكيد على أهمية إنجاز هذه المشاريع حسب جدول زمني محدّد وبالسرعة المطلوبة.