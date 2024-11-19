تسجيل انقطاع في التزويد بمياه الشرب بمناطق من معتمديتي حومة السوق وميدون غدا الاربعاء

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بالمناطق العليا من معتمدية حومة السوق ومنطقة الماي من معتمدية ميدون بجربة، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بداية من الساعة السابعة صباحا.



وافادت الشركة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان هذا الانقطاع يندرج في إطار استكمال مشروع تحسين تزويد مناطق الرياض وبركوك ومليتة والحشان من معتمدية حومة السوق، حيث تمت برمجة أشغال ربط القناة الجديدة قطر 315مم.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر 2024 بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.



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