قبلي: تواصل انجاز مشاريع دعم البنية التحتية والمرافق الجماعية ببلدية بشري فطناسة نقة

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تواصل بلدية بشري فطناسة نقة من معتمدية سوق الاحد، انجاز سلسلة من المشاريع الرامية الى دعم البنية التحتية وتعزيز المرافق الجماعية بهذه البلدية المحدثة، وهي تشمل المشاريع الممولة من قبل المجلس الجهوي للولاية وايضا من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وفق المكلفة بتسييرها زينب الشارف.



وبينت الشارف في تصريح لصحفي "وات" انه قد تم ضمن المشاريع التي يمولها المجلس الجهوي، انجاز ملعبي احياء بقريتي بشري وفطناسة باعتمادات تقدر ب206 الاف دينار وهما حاليا في مرحلة التسلم النهائي، في حين تشمل المشاريع التي يمولها صندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية، بناء قصر لهذه البلدية ومستودع بلدي بكلفة جملية تناهز 980 الف دينار، مشيرة الى ان اشغال بناء قصر البلدية حقق نسبة تقدم بحوالي 45 في المائة باعتمادات مخصصة لهذا المشروع تبلغ 748 الف دينار، في حين لم تنطلق الاشغال الى حد الان في مشروع بناء المستودع البلدي.





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واكدت أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تدخل لمساعدة البلدية من اجل تهيئة السوق الاسبوعية بمنطقة بشري ضمن برنامج دعم تعميم النظام البلدي باعتمادات جملية قدرت ب299 الف دينار، وهو مشروع في مرحلة الاذون الادارية، وسيتم قريبا الشروع في انجازه خاصة وانه من المشاريع الهامة للمنطقة باعتباره سيساعد في مزيد تحريك الانشطة التجارية نظرا الى أنه يتضمن جزء مخصصا لانتصاب باعة التمور.