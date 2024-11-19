تصفيات كأس افريقيا للأمم 2025 : الجولة السادسة والأخيرة - النتائج الجزئية

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فيما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025) التي جرت يومي الاحد والاثنين :



الأحد 17 نوفمبر 2024:

المجموعة الخامسة



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الطوغو - غينيا الاستوائية 3-0

الجزائر- ليبيريا 5-1



الاثنين 18 نوفمبر 2024:

المجموعة الأولى:

جزر القمر - مدغشقر 1-0

تونس- غامبيا 0-1



المجموعة الثانية:

المغرب - ليزوتو 7-0

ج. افريقيا الوسطى- الغابون 0-1



المجموعة الرابعة :

ليبيا - البنين 0-0

نيجيريا - رواندا 1-2



المجموعة السادسة:

السودان - انغولا 0-0

غانا - النيجر 1-2



المجموعة الثانية عشرة :

مالاوي - بوركينافاسو 3-0



المباريات المتبقية /

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 :

المجموعة الثالثة:

موريتانيا - الراس الاخضر

مصر- بتسوانا



المجموعة السابعة :

سيراليون - زامبيا

كوت ديفوار - التشاد



المجموعة الثامنة:

تنزانيا - غينيا

الكونغو الديمقراطية - اثيوبيا



المجموعة التاسعة :

غينيا بيساو - الموزمبيق

مالي - إيسواتيني



المجموعة العاشرة :

الكاميرون - زيمبابوي

كينيا- ناميبيا



المجموعة الحادية عشرة :

جنوب افريقيا - جنوب السودان

كونغو- اوغندا



المجموعة الثانية عشرة :

السنغال - بورندي