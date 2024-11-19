تصفيات كأس افريقيا للأمم 2025 : الجولة السادسة والأخيرة - النتائج الجزئية
فيما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025) التي جرت يومي الاحد والاثنين :
الأحد 17 نوفمبر 2024:
المجموعة الخامسة
الأحد 17 نوفمبر 2024:
المجموعة الخامسة
الطوغو - غينيا الاستوائية 3-0
الجزائر- ليبيريا 5-1
الاثنين 18 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
جزر القمر - مدغشقر 1-0
تونس- غامبيا 0-1
المجموعة الثانية:
المغرب - ليزوتو 7-0
ج. افريقيا الوسطى- الغابون 0-1
المجموعة الرابعة :
ليبيا - البنين 0-0
نيجيريا - رواندا 1-2
المجموعة السادسة:
السودان - انغولا 0-0
غانا - النيجر 1-2
المجموعة الثانية عشرة :
مالاوي - بوركينافاسو 3-0
المباريات المتبقية /
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 :
المجموعة الثالثة:
موريتانيا - الراس الاخضر
مصر- بتسوانا
المجموعة السابعة :
سيراليون - زامبيا
كوت ديفوار - التشاد
المجموعة الثامنة:
تنزانيا - غينيا
الكونغو الديمقراطية - اثيوبيا
المجموعة التاسعة :
غينيا بيساو - الموزمبيق
مالي - إيسواتيني
المجموعة العاشرة :
الكاميرون - زيمبابوي
كينيا- ناميبيا
المجموعة الحادية عشرة :
جنوب افريقيا - جنوب السودان
كونغو- اوغندا
المجموعة الثانية عشرة :
السنغال - بورندي
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