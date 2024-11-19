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تصفيات كأس افريقيا للأمم 2025 : الجولة السادسة والأخيرة - النتائج الجزئية

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 11:38 قراءة: 0 د, 50 ث
      
فيما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025) التي جرت يومي الاحد والاثنين :

الأحد 17 نوفمبر 2024:
المجموعة الخامسة
...

الطوغو - غينيا الاستوائية 3-0
الجزائر- ليبيريا 5-1

الاثنين 18 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
جزر القمر - مدغشقر 1-0
تونس- غامبيا 0-1

المجموعة الثانية:
المغرب - ليزوتو 7-0
ج. افريقيا الوسطى- الغابون 0-1

المجموعة الرابعة :
ليبيا - البنين 0-0
نيجيريا - رواندا 1-2

المجموعة السادسة:
السودان - انغولا 0-0
غانا - النيجر 1-2

المجموعة الثانية عشرة :
مالاوي - بوركينافاسو 3-0

المباريات المتبقية /
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 :
المجموعة الثالثة:
موريتانيا - الراس الاخضر
مصر- بتسوانا

المجموعة السابعة :
سيراليون - زامبيا
كوت ديفوار - التشاد

المجموعة الثامنة:
تنزانيا - غينيا
الكونغو الديمقراطية - اثيوبيا

المجموعة التاسعة :
غينيا بيساو - الموزمبيق
مالي - إيسواتيني

المجموعة العاشرة :
الكاميرون - زيمبابوي
كينيا- ناميبيا

المجموعة الحادية عشرة :
جنوب افريقيا - جنوب السودان
كونغو- اوغندا

المجموعة الثانية عشرة :
السنغال - بورندي


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