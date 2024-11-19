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الاحتفاظ ب 12عنصر إجرامي محل مناشير تفتيش

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 11:23 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني في نابل، المنستير، جندوبة، قفصة، بحري الساحل، سوسة والمهدية من إلقاء القبض على 12 عنصر إجرامي، ملاحقين بموجب مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بتهم مختلفة، وصادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين عامين و14 سنة من اجل تورطهم في قضايا ترويج المخدرات ،والسلب والإعتداء بالعنف الشديد...

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية.


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