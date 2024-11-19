بنزرت: تزويد السوق البلدي طاهر صفر بمعتمدية منزل بورقيبة بقرابة 6 أطنان من مادة البطاطا

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افاد معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله، انه تم اليوم الثلاثاء، تزويد السوق البلدي طاهر صفر، بقرابة 6 اطنان من مادة البطاطا وتوفيرها باسعارها القانونية لفائدة المستهلكين، بما سيمكن من تخفيف الطلب على هذه المادة والرفع من مستوى ونسق التزويد بجميع المواد الاستهلاكية ولاسيما المنتجات الفلاحية الطازجة وبالتالي الضغط على الأسعار ومزيد مكافحة ظاهرة المضاربة والإحتكار.

وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذه المبادرة تندرج ضمن عديد المبادرات الجهوية، التي تم اقرارها بشراكة مع الهياكل الجهوية والمحلية وادارة التجارة والمكتب المحلي للصناعة والتجارة بمنزل بورقيبة و مصالح الأمن الوطني منزل بورقيبة والمهنيين.