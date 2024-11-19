بنزرت: حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة

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تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات في قطاع المواد المدعمة، حجز 5 اطنان من الفرينة المدعمة، تعمد صاحب مخبزة التلاعب والمضاربة فيها خارج المسالك القانونية بطرق ملتوية بمنطقة رأس الجبل، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.

واضاف البجاوي في تصريح لصحفي "وات" انه تم تأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستيفاء الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع مواصلة تعميق الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المسؤولة عن هذه الممارسات.