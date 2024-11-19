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رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالامن الوطني

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 06:20 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية، خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ ان الرئيس سعيد شدد مجددا، خلال اللقاء على الدور الموكول للسلط الجهوية والمحلية في العمل على حلّ مشاكل المواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم ومراقبة الأسواق، فضلا عن ضرورة تنقّلهم بصفة يومية كل في نطاق دائرة اختصاصه لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.



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