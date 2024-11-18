صفاقس : "تزويد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس خلال الفترة الحالية بحوالي 100 طن من مادة البطاطا أسبوعيا " (المدير الجهوي للتجارة)

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أفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "يتم تزويد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس خلال الفترة الحالية بمعدل حوالي 100 طن من مادة البطاطا أسبوعيا"



وأضاف أنه في إطار معالجة الضغوطات المسجلة في تزويد السوق، خاصة بمادة البطاطا ،والتصدي لمختلف مظاهر الإحتكار والمضاربة، كثفت المصالح الرقابية المشتركة الأعمال الرقابية الميدانية لتشمل أساسا مواقع الخزن وحركية النقل على الطرقات، حيث تم خلال الثلاثة أيام الأخيرة رفع 80 مخالفة إقتصادية وحجز 7,5 طن من مادة البطاطا ،وذلك من أجل إخفائها أو تخزينها، بما من شأنه أن يدخل إضطرابا على التزويد العادي للسوق

وأشار حريز إلى أن وضع تزويد السوق قد إتسم إجمالا، بالاستقرارعلى امتداد شهر أكتوبر وبداية نوفمبر الجاري، مع تحسن عرض المنتوجات الخريفية والشتوية مثل (البصل الأخضر، والسفنارية، واللفت، والرمان، والتمور، والقوارص، ..) وتواصل التذبذب في عرض بعض المنتوجات كالبطاطا، نتيجة الفجوة الخريفية ومشارفة المخزون التعديلي على النفاذ ، ولحوم الدواجن، بسبب تراجع الإنتاج وإرتفاع الطلب



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وعن مؤشرات العمل الرقابي، ذكر ذات المصدر، أنه قد تم خلال الفترة الممتدة من غرة نوفمبر الجاري إلى 15 من نفس الشهر، تسخير1087 فريق منها 610 فريق مشترك، قاموا ب15369 عملية رقابية، تم خلالها رفع 3613 مخالفة، تعلقت بالإحتكار، وإخفاء مواد أساسية ،وأخرى تعلقت بالاخلال بتراتيب الدعم