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احتضن قصر بلدية باجة، اليوم الاثنين، ورشة تكوينيّة حول تقنيات الاتصال والتعاون لتعزيز قدرات عدد من الاطارات من مختلف الادارات والقطاعات ومن مكونات المجتمع المدني على التواصل والانصات والتعامل مع "الشباب بدون عمل وبدون دراسة وبدون تكوين".

وتندرج هذه الورشة في إطار مشروع الادماج الاجتماعي والاقتصادي للـ"شباب بدون عمل بدون دراسة وبدون تكوين" (ايناس) الذي ينجز على مدى 3 سنوات بولايات باجة وجندوبة وبنزرت، بتمويل من اللجنة الاوروبية للتكوين والفلاحة (سيفا تونس)، وبالتعاون مع جمعيات تونسية ويهدف الى الوقاية من التهميش والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت إيمان الجابري منسقة مشروع "ايناس" بولايتي باجة وجندوبة، لوكالة "وات"، أن هذه الإطارات تساهم من مواقعها فى تحديد فئة الشباب المستهدف، وفي تقديم المساعدات والخدمات والاحاطة اللازمة لـ300 شاب يرمي المشروع الوصول اليهم، مشيرة إلى أنّ الشباب بدون دراسة ولا عمل ولا تكوين يمثل 18 بالمائة من الشباب التونسي.

وقالت إنّ هذا المشروع سيشمل 100 شاب بكل ولاية من الولايات التى ينجز بها، وسيتم تحديد قائماتهم وحاجياتهم وطموحاتهم بمساعدة عمل ميداني ودراسة لـ15 شابا واطارات من مختلف المواقع.



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وركّز سامي بالحاج مسيّر حلقة نقاش انتظمت على هامش الورشة على ضرورة عدم إطلاق الأحكام والإنصات للشباب والتعرف على حاجياته الحقيقية وفهمه، مؤكدا على أهمية عملية التواصل والتفاعل فى حل الاشكاليات وفي تقديم خدمات نوعية، سيما وأنّ الهدف النهائي للمشروع هو تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لهذا الشباب.

تجدر الاشارة إلى أن الشباب المستهدف تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة ممن يمثلون فئة خاصة من الشباب لا تشملها بقية البرامج والمشاريع الحكومية والخاصة بعد رصد وتحديد حاجياتهم (عمل او تكوين او مرافقة او دعم اوتمويل او تربصات)..

