مدنين: عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة "لواج" يعبّرون عن رفضهم للقائمات الترتيبية الأولية لرخص اللواج

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عبّر عدد من مهنيي قطاع سيارات الاجرة لواج بولاية مدنين المتقدمين بمطالب للحصول على رخص، خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الاثنين، أمام مقر الولاية، عن رفضهم للقائمات الترتيبية الاولية للمترشحين للحصول على رخصة لواج التي عُلّقت الاسبوع الماضي بمكتب العلاقات مع المواطن بمقر الولاية ونشرت بالصفحة الرسمية للولاية للاطلاع عليها وللمراجعة الى حين البت في الاعتراضات الوافدة عليها حتى يوم 28 نوفمبر اخر اجل للاعتراض.



واعتبر المحتجون، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، أن الحصة المسندة للرخص ضعيفة وظالمة، باعتبارها لم تنصف عددا هامّا من المترشحين ممن قدموا مطالب للحصول على الرخص، مطالبين والي الجهة بمراجعتها وإسناد الرخص لمستحقيها بالاستئناس بآراء أهل الميدان والخبرة من القطاع، حسب قولهم.





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كما دعوا والي الجهة الى اعتماد الاولوية في إسناد الرخص لاصحاب العائلات واصحاب الشهائد العليا، والنظر بكل موضوعية لملفات المترشحين، داعين الى ضرورة اعتماد الاقدمية والمباشرة في اسناد هذه الرخص.

وعبّر المحتجون عن تمسكهم برفض هذه القائمات وبالاعتراض عنها، مؤكدين مواصلة الاحتجاج بكل الطرق السلمية الى حين استجابة السلط الجهوية لمطالبهم.

