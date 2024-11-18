القصرين: مجمع "حرفيون متضامنون" يستعد لإبرام إتفاقيتي شراكة مع دولتي الكويت والسعودية لترويج منتوجاته المتنوعة (رئيسة المجمع)

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أفادت رئيسة مجمع "حرفيون متضامنون" بولاية القصرين، وحيدة سعدي، أن المجمع سيبرم قريبا اتفاقية شراكة مع جمعية غضن الزيتون بدولة الكويت وأخرى مع غرفة التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف ترويج منتوجاته المتنوعة التي تشمل الصناعات التقليدية من زربية بربرية، ومرقوم، وتحف مختلفة مصنوعة من ألياف الحلفاء، الى جانب العولة والعسل.



وذكرت سعدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن وفدا من مجمع "حرفيون متضامنون" أدّى زيارة إلى السعودية أين التقى عددا من ممثلي غرفة التجارة بجدة وعددا من النساء صاحبات المؤسسات، وذلك لبحث سبل ترويج منتوج الجهة التقليدي في السوق السعودية والتعريف به على أوسع نطاق، خاصة بعد نجاح تجربة تسويق كمية من منسوج "الكليم" من الحجم الكبير والصغير مع سلال وتحف مصنوعة من ألياف نبتة الحلفاء سنة 2017 نحو السوق الأمريكية والإماراتيّة.

واعتبرت أن منتوج ولاية القصرين الحرفي المتميز يختزل موروث الأجداد، ويحمل بين طيّاته حلم حرفيي هذه الربوع في بلوغ وإكتساح الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنّ مجمع "حرفيون متضامنون" بالقصرين، المحدث منذ سنة 2016 يضم حاليا 120 إمرأة من مختلف معتمديات الولاية مقابل 9 نسوة فقط في السابق.



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وبيّنت سعدي، من جهة أخرى، أن المجمع سجل مؤخرا دخول منتوجات جديدة على غرار العولة والعسل وتربية الماعز لصنع الأجبان، وقد تم في هذا الإطار تمكين 11 إمرأة منخرطة بالمجمع من موارد رزق قارة بدعم من شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس، لافتة إلى أن المجمع يشكو ، في المقابل، من صعوبات مرتبطة بنقص المواد الأولية (الصوف والحلفاء) وغلائها.