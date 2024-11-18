تطاوين: تقلص طاقة الايواء السياحية في الجهة بعد غلق 3 دور الضيافة بسبب عدم حصولها على تراخيص دائمة

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تقلّصت طاقة الايواء السياحية في ولاية تطاوين بعد غلق 3 دور ضيافة بسبب عدم حصولها على تراخيص دائمة، وهي فضاءات سُمح لها بالفتح عبر تراخيص استثنائية خلال سنتي 2011 و2012 في انتظار صدور القانون الخاص بالسياحة البديلة، وفق ما كشفه مصدر من المندوبية الجهوية للسياحة لوكالة "وات".



ودعا المصدر ذاته أصحاب هذه الوحدات، التي تضم قرابة ربع عدد الأسرة بالوحدات سياحية بالجهة، إلى الشروع في إتمام ملفاتها حتى تعالج وتصدر في شأنها التراخيص مركزيا في أقرب الآجال، مشدّدا على مزيد العناية بهذه الوحدات وإزالة كل الاخلالات، ومزيد التطوير وتحسين الخدمات فيها.

من جانبه، أفاد المستشار والرئيس السابق لجامعة وجهة الظاهر للسياحة البديلة، محمد الصادق الدبابي، بأنّ مشروع قانون جديد للسياحة البديلة بصدد الاعداد من أجل تقليص الوثائق والآجال، وتيسير عملية الاستثمار في وجهة الظاهر.



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وأشار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى تعدّد المطالب وتزايد الاهتمام والرغبة في احداث دور الضيافة والاستضافات العائلية والاقامات الريفية بالمنطقة، والتي كثيرا ما تتعطل وتطول اجراءاتها من قبل المصالح الفلاحية المطالبة بإبداء رأيها المرجعي للحصول على التراخيص اللازمة بحكم موقع هذه الإقامات في الفضاءات الفلاحية.



وتعتبر طاقة الايواء السياحية في ولاية تطاوين ضعيفة، ولا تلبي الرغبات المتزايدة في زيارة المنطقة، والنشاطات ورياضات المغامرة في الصحراء على غرار الراليات والمسابقات والمهرجانات، فضلا عن سياحة المؤتمرات والندوات، حيث تضم الجهة 6 دور ضيافة، منها وحدتان مغلقتان ووحدة ينتظر ان تفتح ابوابها قريبا لاول مرة، اضافة الى وحدة قصر اولاد دباب التي تحصلت مؤخرا على الترخيص النهائي، ونزل قصر الحدادة الذي ينتظر الترخيص النهائي، فضلا عن عدد من النزل الصغيرة وسط مدينة تطاوين.