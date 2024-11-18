توزر: جمعية "مرداسيات" لتنمية المرأة الريفية تتمتع بدعم من برنامج "فيزيت تونيزيا" وتشرع في الترويج السياحي لمنطقة "ميداس"

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تشرع جمعية "مرداسيات" لتنمية المرأة الريفية مع نهاية الأسبوع الجاري، في تنفيذ سلسلة من الأنشطة للترويج للمنتوج السياحي في منطقة "ميداس" الجبلية من معتمدية تمغزة، وذلك بعد أن تمتعت بدعم ضمن برنامج "فيزيت تونيزيا" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفق كاتب عام الجمعية محمد بن صالح.

ولفت المصدر ذاته لصحفية "وات" الى أن البرنامج يهدف من خلال تدخله في المنطقة، إلى إعادة إحياء الأنشطة السياحية في "ميداس" وخاصة إعادة المنطقة كوجهة سياحية تقع برمجتها من قبل وكالات الأسفار، واشار إلى أن الجمعية تمتعت بدعم أول يتمثل في تجهيزات مطبخية متنوعة تمكن نساء الجمعية من إعداد أكلات تقليدية موجهة للضيوف من السياح التونسيين والأجانب، باعتبار دور الأكلات في الترويج السياحي.

وتم كذلك تمكين الجمعية من دعم مالي موجه لإدخال تحسينات على مقرها ولا سيما تهيئة وحدة صحية توفر ظروف استقبال جيدة لضيوف الجمعية على أن يتوج تدخل منظمة "فيزيت تونيزيا" بأنشطة ترويجية سياحية تقام الأولى يوم الأحد 24 نوفمبر بحضور أعضاء المنظمة وممولي البرنامج، تتمثل في عرض حرف تقليدية وأكلات شعبية في المنطقة السياحية ب"ميداس" لتتولى المنظمة وعبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي، التعريف بالمنتوج السياحي والإمكانيات الثقافية والتراثية للمنطقة.

ويختتم النشاط يوم الأحد 4 ديسمبر، باستقبال جمعية "مرداسيات" لوفد سياحي يزور المنطقة ضمن الشراكة مع منظمة "فيزيت تونيزيا" لتستعيد المنطقة بذلك مستقبلا مكانتها كوجهة سياحية ضمن مسلك الواحات الجبلية بولاية توزر.