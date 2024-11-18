تونس: الطلب على المواد البترولية سجل ارتفاعا طفيفا مع موفي سبتمبر 2024 قارب 1 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/essence2018.jpg width=100 align=left border=0>

سجل استهلاك المواد البترولية في تونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، إرتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة.



وشهد استهلاك البنزين، وفق تقرير اعده المرصد الوطني للطاقة حول الوضعية الطاقية الى موفي سبتمبر 2024، ارتفاعا بنحو 7 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





...



وشهد استهلاك الغازوال، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في حين ارتفع الطلب على استهلاك كيروزان الطيران ليصل الى 3 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 و مقارنة بالسنة الفارطة.



وسجل استهلاك فحم البترول، انخفاضا، مع موفى شهر سبتمبر 2024، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، في حين انخفض استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة.