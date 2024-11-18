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تونس: الطلب على المواد البترولية سجل ارتفاعا طفيفا مع موفي سبتمبر 2024 قارب 1 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 12:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجل استهلاك المواد البترولية في تونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، إرتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة.

وشهد استهلاك البنزين، وفق تقرير اعده المرصد الوطني للطاقة حول الوضعية الطاقية الى موفي سبتمبر 2024، ارتفاعا بنحو 7 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وشهد استهلاك الغازوال، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في حين ارتفع الطلب على استهلاك كيروزان الطيران ليصل الى 3 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 و مقارنة بالسنة الفارطة.

وسجل استهلاك فحم البترول، انخفاضا، مع موفى شهر سبتمبر 2024، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، في حين انخفض استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة.


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