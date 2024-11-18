الميزان الطاقي لتونس يسجل عجزا بنحو 1ر4 مليون طن مكافئ نفط مع موفي سبتمبر 2024

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ارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 13 بالمائة ليبلغ نحو 1ر4 مليون طن مكافئ نفط.



وبين المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي الى موفي سبتمبر 2024،ان نسبة الاستقلالية، اي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، تراجعت لتستقر في حدود 41 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2024 مقابل 49 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.





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وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية، اي الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، مع موفى شهر سبتمبر 2024 ، قرابة 9ر2 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 .



وأرجع المرصد الوضع، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي علما وان الطلب الجملي على الطاقة الاولية بلغ 7 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2024 مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.



وشهد الطلب على المواد الاولية ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في حين انخفض الطلب على الغاز الطبيعي، بنسبة 3 بالمائة مع موفي سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وأشار المرصد الى ان منحي الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.

