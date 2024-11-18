السباحة التونسية جميلة بولكباش تحقق رقما قياسيا جديدا في سبقا 400م سباحة حرة

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حققت السباحة التونسية جميلة بولكباش امس الاحد رقما قياسيا تونسيا جديدا في سباق 400 متر سباحة حرّة في حوض 25 مترا خلال مشاركتها في بطولة مقاطعة النورماندي بمدينة كون الفرنسية بعد فوزها بالسباق في توقيت قدره 4د و18ث و42 جزء بالمائة .

وكانت بولكباش، البالغة من العمر 17 سنة، حطمت رقمها القياسي الذي كان بحوزتها سنة 2022 بفارق خمسة اعشار الثانية وهو 4د و18ث و47 جزء بالمائة.