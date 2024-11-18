Babnet

مصر.. الذكاء الاصطناعي يطيح بموظفين من إحدى أكبر الشركات في البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673afd342b5ac8.63149151_hokfelgmjqipn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 09:37 قراءة: 0 د, 44 ث
      
استغنت شركة "أمازون" عن عدد كبير من موظفيها في مصر حيث وصل إجمالي عدد الموظفين التابعين للشركة إلى ما يقرب من 2500 موظف.

وقال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر، إن إجمالي عدد الموظفين التابعين لشركة أمازون مصر، سجل ما يقرب من 2500 موظف بنهاية العام الجاري 2024.

...

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي تقليص عدد الموظفين في "أمازون مصر" في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة مع تسارع التحولات في قطاع التجارة الإلكترونية عالميا، والاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية بدلا من الكوادر البشرية.

وأوضح موقع "الفجر" أن التقدم التكنولوجي لعب دورا أساسيا في إعادة هيكلة القوى العاملة في أمازون مصر. الشركة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات، ما قلل الحاجة إلى العمالة البشرية في بعض الأقسام، مثل التخزين والخدمات اللوجستية. هذا التوجه لا يقتصر على مصر، بل هو جزء من نهج عالمي تتبناه أمازون لتحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأجل.

المصدر: الفجر


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297668


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*