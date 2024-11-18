مصر.. الذكاء الاصطناعي يطيح بموظفين من إحدى أكبر الشركات في البلاد

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استغنت شركة "أمازون" عن عدد كبير من موظفيها في مصر حيث وصل إجمالي عدد الموظفين التابعين للشركة إلى ما يقرب من 2500 موظف.



وقال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر، إن إجمالي عدد الموظفين التابعين لشركة أمازون مصر، سجل ما يقرب من 2500 موظف بنهاية العام الجاري 2024.





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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي تقليص عدد الموظفين في "أمازون مصر" في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة مع تسارع التحولات في قطاع التجارة الإلكترونية عالميا، والاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية بدلا من الكوادر البشرية.



وأوضح موقع "الفجر" أن التقدم التكنولوجي لعب دورا أساسيا في إعادة هيكلة القوى العاملة في أمازون مصر. الشركة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات، ما قلل الحاجة إلى العمالة البشرية في بعض الأقسام، مثل التخزين والخدمات اللوجستية. هذا التوجه لا يقتصر على مصر، بل هو جزء من نهج عالمي تتبناه أمازون لتحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأجل.



المصدر: الفجر