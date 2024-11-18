فوز الجزائر على ليبيريا 5-1

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تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الليبيري بنتيجة 5-1 امس الأحد بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو لحساب الجولة السادسة و الاخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (كان 2025).



وافتتح الفريق الضيف باب التهديف عن طريق دواه سامبسون (د 6) قبل أن يعود الخضر بقوة ويقلبون الطاولة بواسطة كل من ماندي (د 20) ومحرز (د 29) وبونجاح (د 64) وغويري (د 74) وعمورة (90 ز5).

وفي الترتيب النهائي للمجموعة، يحتل "الخضر" المركز الأول بمجموع 16 نقطة متقدمين على التوالي غينيا الاستوائية (م.2 - 8 ن) والطوغو (م.3 - 5 ن) بينما تتذيل ليبيريا المجموعة ب4 نقاط.



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ولحساب اللقاء الثاني من نفس الجولة، تغلب منتخب الطوغو على غينيا الاستوائية 3-صفر.

وكان منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية قد ضمنا مسبقا تأهلهما للمرحلة النهائية لكان-2025.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس افريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، فيما يتأهل منتخب واحد من المجموعة التي تضم منتخب الدولة المضيفة.