الاحتفاظ بأربعة أشخاص بعد "تورطهم في التلاعب ببيع بتة بمركب فلاحي على ملك الدولة" (الحرس الوطني)

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أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّ منطقة الحرس الوطني بسليانة احتفظت بأربعة أشخاص بتهمة "تضارب المصالح" وذلك إثر "ثبوت تورطهم في التلاعب ببيع بتة منتوجات فلاحية بمركب فلاحي على ملك الدولة".



وأوضح المصدر ذاته، اليوم الأحد في بلاغ، أن عملية الاحتفاظ بهم جاءت بعد استشارة النيابة العمومية وفي إطار التصدي لممارسات الفساد وتعزيز سيادة القانون.





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وفي هذا الجانب دعت إدارة الحرس المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية عبر الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة أو معلومات تفيد في كشف التجاوزات، وذلك بالاتصال على الرقم 71860135.