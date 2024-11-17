مباراة ودية: تعادل مستقبل قابس واتحاد تطاوين 1 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673a303a0576e8.76930692_hqkpfjeminogl.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل مستقبل قابس اليوم الأحد مع ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 1 - 1 في مبارة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وجاء هدفا اللقاء من ضربتي جزاء، حيث بادر اتحاد تطاوين بالتسجيل في الدقيقة 90+1 عبر نضال بن سالم قبل أن يعدل مستقبل قابس النتيجة في الدقيقة 90+4 عبر مهيب السالمي .





...



ويحتل مستقبل قابس المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل اتحاد تطاوين الترتيب باحتلاله المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط وذلك بعد مضي 8 جولات من سباق البطولة.



ويستقبل مستقبل قابس في الجولة التاسعة النادي البنزرتي، فيما يلاقي اتحاد تطاوين النادي الصفاقسي خارج ميدانه، وذلك يوم السبت القادم.

