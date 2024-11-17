مباراة ودية: تعادل مستقبل قابس واتحاد تطاوين 1 - 1
تعادل مستقبل قابس اليوم الأحد مع ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 1 - 1 في مبارة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاء هدفا اللقاء من ضربتي جزاء، حيث بادر اتحاد تطاوين بالتسجيل في الدقيقة 90+1 عبر نضال بن سالم قبل أن يعدل مستقبل قابس النتيجة في الدقيقة 90+4 عبر مهيب السالمي .
وجاء هدفا اللقاء من ضربتي جزاء، حيث بادر اتحاد تطاوين بالتسجيل في الدقيقة 90+1 عبر نضال بن سالم قبل أن يعدل مستقبل قابس النتيجة في الدقيقة 90+4 عبر مهيب السالمي .
ويحتل مستقبل قابس المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل اتحاد تطاوين الترتيب باحتلاله المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط وذلك بعد مضي 8 جولات من سباق البطولة.
ويستقبل مستقبل قابس في الجولة التاسعة النادي البنزرتي، فيما يلاقي اتحاد تطاوين النادي الصفاقسي خارج ميدانه، وذلك يوم السبت القادم.
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