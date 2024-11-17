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مباراة ودية: تعادل مستقبل قابس واتحاد تطاوين 1 - 1

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعادل مستقبل قابس اليوم الأحد مع ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 1 - 1 في مبارة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء هدفا اللقاء من ضربتي جزاء، حيث بادر اتحاد تطاوين بالتسجيل في الدقيقة 90+1 عبر نضال بن سالم قبل أن يعدل مستقبل قابس النتيجة في الدقيقة 90+4 عبر مهيب السالمي .

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ويحتل مستقبل قابس المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل اتحاد تطاوين الترتيب باحتلاله المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط وذلك بعد مضي 8 جولات من سباق البطولة.

ويستقبل مستقبل قابس في الجولة التاسعة النادي البنزرتي، فيما يلاقي اتحاد تطاوين النادي الصفاقسي خارج ميدانه، وذلك يوم السبت القادم.


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