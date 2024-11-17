المنتخب الوطني لكرة القدم لسنتي 1978 و2004 في زيارة ترويجية للسياحة بجهتي طبرقة وعين دراهم

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انطلق قدماء المنتخب الوطني لكرة القدم لسنتي 1978 و2004 صباح اليوم ألاحد في زيارة إلى المنطقة السياحة طبرقة عين دراهم وذلك ضمن عملية ترويجية للسياحة الداخلية كان قد اطلقها الديوان الوطني للسياحة بهدف ابراز ما تزخر به الجهة من مقومات ومخزون بيئي متنوع ومراكز رياضية ومحطات استشفائية وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة بالجهة عيسى المرواني ل"وات".





وابرز المرواني أن الوفد الرياضي يضم مجموعة من اللاعبين المشهورين محليا ودوليا والذين تركوا اثرا في الخيال الرياضي الشعبي من خلال مشاركاتهم في بطولات اقليمية وافريقية ودولية من بينهم مختار ذويب وخالد بدرة ورياض البوعزيزي والعيادي الحمروني وخالد القاسمي وحسن الزواوي واحمد بورشادة وغيرهم باعتبارهم شخصيات مؤثرة وقادرة على استخدام وسائل الانفوميديا للتعريف بما تزخر به الجهة من ميزات وامكانيات هائلة جاذبة للسواح والمستثمرين على حد السواء.



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وتضمن برنامج الزيارة جولة بعدد من المسالك الغابية بواسطة "الكواد" والسيارات الكهربائية وملعب الصولجان وزيارات لسوق الصناعات التقليدية بطبرقة ونظيره بعين دراهم ومواكبة عرض للاكلات التقليدية وزيارة مماثلة لعدد من الجمعيات ذات العلاقة واخرى للاطلاع على مكونات المركب الرياضي الدولي بعين دراهم وعدد من المحطات الاستشفائية على غرار بني مطير وحمام بورقيبة.

وستختتم الزيارة بمقابلة رياضية تجمع بين فريق متشكل من قدماء المنتخب الوطني لسنتي 1978 و2004 وفريق النجم الرياضي الخميري بعين دراهم.



وتضمن برنامج الزيارة جولة بعدد من المسالك الغابية بواسطة "الكواد" والسيارات الكهربائية وملعب الصولجان وزيارات لسوق الصناعات التقليدية بطبرقة ونظيره بعين دراهم ومواكبة عرض للاكلات التقليدية وزيارة مماثلة لعدد من الجمعيات ذات العلاقة واخرى للاطلاع على مكونات المركب الرياضي الدولي بعين دراهم وعدد من المحطات الاستشفائية على غرار بني مطير وحمام بورقيبة.وستختتم الزيارة بمقابلة رياضية تجمع بين فريق متشكل من قدماء المنتخب الوطني لسنتي 1978 و2004 وفريق النجم الرياضي الخميري بعين دراهم.