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وزارة المالية تدعو في الإنخراط ببوابة "حسابي الجبائي" إلى تحيين معطياتهم المتعلقة بالممثل القانوني للذوات المعنوية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 12:51 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعت وزارة المالية الراغبين في الإنخراط ببوابة "حسابي الجبائي" التي سيتم وضعها حيز الإستغلال قريبا، إلى تحيين معطياتهم المتعلقة بالممثل القانوني للذوات المعنوية (الصفة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر)،تفاديا للتعطيلات التقنية التي يمكن أن تعترضهم عند الإنخراط.
ويتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه، للإتصال بمصالح مراقبة الأداءات الراجعين لها بالنظر، وذلك لمزيد المعلومات ولغاية تسوية الوضعية عند الإقتضاء، حسب بلاغ للادارة العامة للاداءات بوزارة المالية.


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