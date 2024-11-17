وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان رضا عزيز

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نعت وزارة الشؤون الثقافية المخرج والممثل رضا عزيز الذي توفي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

وقد ساهم الفقيد في إثراء المشهد الثقافي من خلال تقديمه لأدوار فنية في أعمال مسرحية ودرامية وسينمائية على غرار "بنت الخزاف" و"خضراء والكنز" و"ضفائر " و"عطر الغضب" و" قمرة سيدي المحروس " و"لأجل عيون كاترين". كما عمل الراحل رضا عزيز في المجال الإعلامي بصفته مراسلا وقدم فقرات في برامج إذاعية في بعض الإذاعات العمومية والخاصة والجمعياتية. كما ساهم الفقيد في إثراء الساحة الرياضية في ولاية المنستير. وكان له عدة مساهمات ثقافية قيّمة من خلال مساهمته في تأسيس جمعية العطاء المسرحي بالساحلين في سبعينيات القرن الماضي.

