الدورة الرابعة من معرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 29 و30 نوفمبر

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تستضيف مدينة العلوم بتونس يومي 29 و 30 نوفمبر 2024 فعاليات الدورة الرابعة من معرض الكتاب العلمي والرقمي.

وفضلا عن عرض الكتب وبيعها، يضم برنامج هذه الدورة عروضا لأفلام وثائقية ومجموعة ورشات في اختصاصات مختلفة على غرار ورشة الواقع المعزز وورشات القراءة والرسم للأطفال إضافة إلى تقديم العديد من التطبيقات الرقمية والفضاءات المكتبية والكتب الرقمية.

وستشهد الحصة المسائية من اليوم الأول تقديم سلسلة الكتب الرقمية الموجهة للأطفال " Accepter la différence" لأحلام محمود إدريس (باحثة في علم نفس الطفل)، تعنى هذه السلسلة بتربية الناشئة على مبادئ قبول الاختلاف واحترام الآخر وصدرت في 2020 عن دار"celi" للنشر. وطرحت عدة قضايا من ضمنها الاختلاف في العرق واللون وكيفية التعامل مع أطفال طيف التوحد والأطفال الذي يعانون من صعوبات التعلم وذلك من خلال تقديم قصص وعبر مستقاة من الحياة العامة.

ويُشارك في هذه الدورة العديد من الفاعلين الثقافيين من أشخاص ومؤسسات. كما سيشهد جناح عرض الكتب وبيعها عرضا لمجموعة من الأفلام الوثائقية التي يمكن للزوار مشاهدتها على مدار يومي المعرض. وتضم قائمة الأفلام الأعمال التالية:



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- "أوديسة الكتابة، الأصول L'odyssée de l'écriture, les origines"

- "غوتنبرغ، مخترع الطباعة / Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie"

- "صناعة الكتاب/ La fabrication du livre"

- " مجد الكتابة: حكاية كتاب / la gloire de l'écrit: une histoire du livre"

- "التسفير القديم والحديث / Reliures anciennes et Modernes"