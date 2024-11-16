المهدية : تحرير 9 مخالفات و3 محاضر وحجز 88ر1 طنا من السميد المدعم في حملة رقابية

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أفضت حملة رقابية مشتركة، السبت بمعتمدية سيدي علوان، إلى رفع 9 مخالفات وتحرير 3 محاضر بحث مع حجز كميات من المواد الغذائية.



وتعلقت المخالفات المرفوعة، في قطاعات الخضر والغلال والأسماك والدواجن ولوازم المرطبات، بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء علاوة على عدم إشهار الأسعار وآلات الوزن.





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وحرر أعوان المراقبة، خلال نفس الحملة التي أشرف عليها والي الجهة، 6 تنابيه كتابية بعد زيارة حوالي 27 محلا لبيع الدواجن والخضر والغلال والأسماك والمواد الغذائية بالجملة.



وشملت عمليات الحجز 88ر1 طنا من مادة السميد المدعم وو262 كغ من السكر العائلي و275 كغ من السكر الصناعي و204 كغ من الأرز التايلندي.



وحجز أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات، بدورهم، 740ر2 طنا من القمح الصلب غير صالح للاستهلاك مع حجز وقتي لنحو 60 لترا من الزيت المدعم وحجز فعلي لـ60 كغ من اللحوم والدواجن.