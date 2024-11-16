الجامعة التونسية لكرة القدم: جلسة عامة عادية واخرى خارقة للعادة يوم 21 ديسمبر القادم

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حددت هيئة التسوية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 21 ديسمبر القادم موعدا لانعقاد الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة.



وأوردت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها أنّ الجلسة العامة العادية ستعقد بداية من الساعة العاشرة صباحا، تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك بضاحية قمرت.

واشارت الجامعة الى انها ستعلن لاحقا، في الاجال القانونية، عن جدول اعمال الجلستين.



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وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قرر تعيين لجنة تسوية لاخراج الجامعة التونسية من ازمتها ومراجعة نظامها ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع اطارها التنظيمي الجديد على ان تنتهي اعمالها في اجل اقصاه 31 جانفي القادم.

