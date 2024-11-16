رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزيّ التونسيّ
استقبل رئيس الحكومة، كمال المدّوري، السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزيّ، فتحي زهير النّوري.
وتناول اللّقاء نشاط البنك المركزيّ وأهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة وأبرز الاستحقاقات القادمة والإجراءات التي تم إقرارها أو المبرمجة لحفز الاقتصاد الوطنيّ ودور مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الرّهان.
وتناول اللّقاء نشاط البنك المركزيّ وأهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة وأبرز الاستحقاقات القادمة والإجراءات التي تم إقرارها أو المبرمجة لحفز الاقتصاد الوطنيّ ودور مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الرّهان.
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