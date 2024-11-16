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رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزيّ التونسيّ

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Bookmark article    Publié le Samedi 16 Novembre 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 13 ث
      
استقبل رئيس الحكومة، كمال المدّوري، السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزيّ، فتحي زهير النّوري.

وتناول اللّقاء نشاط البنك المركزيّ وأهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة وأبرز الاستحقاقات القادمة والإجراءات التي تم إقرارها أو المبرمجة لحفز الاقتصاد الوطنيّ ودور مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الرّهان.


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