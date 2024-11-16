القصرين: حصول 11 إمرأة منخرطة بمجمع "حرفيون متضامنون" على دعم من شبكة غصن الزيتون لخلق موارد رزق قارة

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تحصلت 11 إمرأة منخرطة بمجمع "حرفيون متضامنون" بولاية القصرين، اليوم السبت، على دعم من قبل شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس لمساعدتهن على خلق موارد رزق قارة في مجالات تربية النحل والعولة وتربية الماعز، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة في توفير شروط جودة الحياة للمواطن، لاسيما في مجال التمكين الإقتصادي عبر بعث مشاريع للحالات الإجتماعية، وفق رئيس شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس حاتم العيادي.



وبين العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن موارد الرزق المذكورة توزعت بين 5 مشاريع في مجال تربية الماعز لمستفيدات من معتمديات فوسانة والقصرين الشمالية وفريانة، بتمكين كل منهن من 6 رؤوس ماعز، إضافة إلى 5 مشاريع عولة عبر توفير كل مستلزمات إعداد العولة لخمس نساء من معتمديتي القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية، مع مشروع تربية نحل لإمرأة واحدة من معتمدية فريانة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن توزيع موارد الرزق على عدد من منخرطات مجمع حرفيون متضامنون بالقصرين تم اليوم بمنطقة بوزقام الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية ضمن فعاليات معرض محلي خصص لعرض عينة من منتوجات المجمع في مجال الصناعات التقليدية والعولة والعسل.



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من جهة أخرى، أشار العيادي إلى أن شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس ساهمت في دعم مشروع إعادة بناء مركز صحة أساسية بمنطقة سيدي سهيل بمعتمدية تالة بكلفة تقدر بحوالي 900 ألف دينار، بعد التدخل السنة الفارطة وتهيئة قاعة عمليات القسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مع دعمه بتجهيزات بهدف مساعدة مرضى العيون على إجراء عملياتهم بهذا القسم في أحسن الظروف، وتجنيبهم عناء ومشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية البعيدة.

وأضاف أنه ستتم أيضا المساهمة في حفر بئر عميقة بمنطقة البواجر من معتمدية العيون، وهو مشروع في طور الدارسة حاليا، ويهدف إلى تمكين المواطنين من حقهم في الماء الصالح للشراب، مؤكدا أن الشبكة تواصل دعم مجمع حرفيون متضامنون بالقصرين حتى يكون تجربة نموذجية للاقتصاد التضامني.