تصفيات كأس افريقيا : تاهل 19 منتخبا الى النهائيات القارية
حجز 19 منتخبا الى حد الآن تأشيرة التاهل الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2025, عقب مباريات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من التصفيات, التي جرت يوم امس الجمعة.
وسيتم التعرف على المنتخبات الخمسة المتبقية المتأهلة, بعد خوض لقاءات الجولة السادسة والأخيرة والمقررة ما بين 17 و 19 نوفمبر 2024.
وسيتم التعرف على المنتخبات الخمسة المتبقية المتأهلة, بعد خوض لقاءات الجولة السادسة والأخيرة والمقررة ما بين 17 و 19 نوفمبر 2024.
وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ19 المتأهلة الى "كان-2025" الى حد الان :
تونس -الجزائر-المغرب -مصر- جنوب افريقيا- أنغولا- بوركينافاسو- الكاميرون - كوت ديفوار- جزر القمر- الغابون- غينيا الاستوائية- نيجيريا- أوغندا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- السنغال- مالي- زامبيا- زيمبابوي.
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