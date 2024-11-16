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تصفيات كأس افريقيا : تاهل 19 منتخبا الى النهائيات القارية

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Bookmark article    Publié le Samedi 16 Novembre 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجز 19 منتخبا الى حد الآن تأشيرة التاهل الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2025, عقب مباريات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من التصفيات, التي جرت يوم امس الجمعة.

وسيتم التعرف على المنتخبات الخمسة المتبقية المتأهلة, بعد خوض لقاءات الجولة السادسة والأخيرة والمقررة ما بين 17 و 19 نوفمبر 2024.

...

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ19 المتأهلة الى "كان-2025" الى حد الان :
تونس -الجزائر-المغرب -مصر- جنوب افريقيا- أنغولا- بوركينافاسو- الكاميرون - كوت ديفوار- جزر القمر- الغابون- غينيا الاستوائية- نيجيريا- أوغندا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- السنغال- مالي- زامبيا- زيمبابوي.


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