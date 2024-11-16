مشاركة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ضمن فعاليات الدورة السابعة من الملتقى العالمي للمتاحف بروما

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احتضنت العاصمة الإيطالية روما من 13 إلى 15 نوفمبر فعاليات الدورة السابعة من الملتقى العالمي للمتاحف بروما، وسجلت تونس حضورها في هذا المحفل الدولي من خلال مشاركة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ممثلا بمديرته العامة أحلام بوصندل الجمالي.

وقدمت أحلام بوصندل الجمالي مداخلة في إطار أشغال اليوم الخامس من الدورة في جلسة خُصصت لطرح مسائل تتعلق بالابتكار والتعاون والشمولية في مجال المتاحف وعلاقتها بالمجتمع، وكانت المداخلة فرصة عرفت من خلالها بوصندل بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر واستراتيجيات عمله التي تعتمد على مقاربة فنية تشاركية تقوم على تثمين الرصيد التونسي للفنون التشكيلية والإبداع الفني المعاصر حسب ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الشؤون الثقافية.

وبالإضافة إلى مديرة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ساهم في هذه الجلسة كل من "دافيد كوادريوDavide Quadrio" ممثلا عن متحف الفن المشرقي بتورونتو وأدارها "أندريه بيلي Andrea Billi "ممثل متحف روما.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة من الملتقى العالمي للمتاحف بروما شهدت مشاركة العديد من ممثلي المتاحف والمواقع الأثرية والجمعيات التي تعنى بمجال الآثار من عديد الدول للتباحث في العمل التشاركي وضرورة التشبيك بين المتاحف في العالم بالإضافة إلى التعريف بهذه الفضاءات ومختلف أنشطتها.